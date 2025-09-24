Asstra celebra due secoli di ferrovia guardando all’idrogeno
Due secoli fa la prima locomotiva a vapore aprì un varco nella storia dei trasporti; oggi, il settore ferroviario guarda all’idrogeno come nuova spinta evolutiva. Questo passaggio di testimone, celebrato da Asstra all’EXPO Ferroviaria 2025, diventa il filo conduttore di un convegno che intreccia memoria, innovazione e visione condivisa. Un traguardo che accende il dibattito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: asstra - celebra
Dal vapore all’idrogeno, Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna
Asstra celebra due secoli di ferrovia guardando all’idrogeno; Addio a Claudia Cardinale, diva libera che incantò il cinema mondiale; Il lavoro oggi premia le competenze, non solo la laurea.
Dal vapore all’idrogeno, Asstra celebra i 200 anni della ferrovia moderna - In occasione di EXPO Ferroviaria 2025, Asstra – Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale – organizza il convegno “I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno”, in program ... Riporta msn.com