In un contesto europeo che accelera verso la decarbonizzazione del settore edilizio, Assolegno di FederlegnoArredo rafforza il proprio ruolo di promotore di una filiera costruttiva sostenibile, fondata su materiali naturali, efficienza e innovazione e lancia due iniziative che testimoniano questo impegno: un evento a Vicenza dedicato al legno come protagonista dell’eco-progettazione e a Roma il progetto nazionale “ Tre Tavoli di Legno ”. “La nuova direttiva Case Green punta a edifici a emissioni zero entro il 2050, promuovendo soluzioni costruttive sostenibili. In questo contesto, le case in legno si distinguono per la bassa energia incorporata, la capacità di assorbire CO? e il ridotto impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’edificio – spiega Claudio Giust, presidente di Assolegno -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assolegno, sostenibilità e innovazione per l'edilizia del futuro