Si è tenuta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva di Assohotel, presso la sede di Confesercenti Modena, che ha riconfermato Gabriella Gibertini alla guida di Assohotel Confesercenti Modena. L’assemblea si è aperta con i saluti della Direttrice Provinciale Marvj Rosselli, che ha sottolineato la crescita del turismo sul territorio – Modena e provincia registrano il maggior incremento di presenze in regione - e il ruolo sempre più centrale degli albergatori all’interno di Confesercenti. "Confermo la mia disponibilità a proseguire l’incarico e mi impegnerò nella direzione, già avviata in questi anni dalla Federazione di categoria, di promozione e commercializzazione del territorio per attrarre nuovi visitatori a Modena e provincia da nuovi mercati", ha detto Gabriella Gibertini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assohotel . Gibertini resta alla guida