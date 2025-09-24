Associazione Orchestra da camera | si inaugura la stagione al teatro Annibale

Partirà domenica 12 ottobre alle ore 18,30 al teatro Annibale  con l'evento inaugurale  inaugurale  la 52° stagione  concertistica  dell'Orchestra da Camera. L'Orchestra da Camera sarà diretta dal polacco Jan M. Zarzycki  con solista d'eccezione  Yuri Guccione, primo flauto al teatro Massimo di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

