Associazione Orchestra da camera | si inaugura la stagione al teatro Annibale
Partirà domenica 12 ottobre alle ore 18,30 al teatro Annibale con l'evento inaugurale inaugurale la 52° stagione concertistica dell'Orchestra da Camera. L'Orchestra da Camera sarà diretta dal polacco Jan M. Zarzycki con solista d'eccezione Yuri Guccione, primo flauto al teatro Massimo di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
