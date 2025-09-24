Assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta

. Garantire un supporto adeguato e professionale a chi ha difficoltà motorie è fondamentale per favorire inclusione, autonomia e qualità della vita. L’ assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta non è solo un servizio pratico, ma un aiuto concreto che permette a chi ne ha bisogno di affrontare le attività quotidiane in sicurezza, riducendo lo stress per i familiari e aumentando il benessere dell’assistito. L’importanza dell’assistenza dedicata. Chi vive una condizione di disabilità o una ridotta mobilità, temporanea o permanente, spesso necessita di un supporto per spostarsi, recarsi a visite mediche, svolgere commissioni o semplicemente partecipare ad attività sociali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

