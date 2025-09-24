Assistente in una scuola spruzza spray per imitare l’odore di feci e provoca danni per 50mila euro | arrestato

Ha usato ripetutamente uno spray puzzolente a scuola e ora è stato arrestato con l’accusa di avere messo a rischio la salute degli studenti e provocato danni per ben 55.000 dollari (circa 50.000 euro). Siamo in Carolina del Sud e la storia la racconta il New York Post. Alexander Lewis, 32 anni, assistente alla Florence High School, è stato arrestato per aver utilizzato quello che la polizia ha definito “uno spray acquistato online progettato per imitare l’odore di feci”. Sempre l’ufficio dello sceriffo della contea di Florence ha fatto sapere che Lewis lo avrebbe comprato su Internet e spruzzato più volte tra il 25 agosto e il 19 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

