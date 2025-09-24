assenza di mya lowe nella stagione 2 di murder in a small town spiegata

assenza dei personaggi principali nella seconda stagione di “murder in a small town”. La première della seconda stagione di “Murder in a Small Town” ha portato alcune novità, tra cui l’assenza di due personaggi chiave introdotti nella prima stagione: Edwina Yen, interpretata da Mya Lowe, e Andy Kendrick, interpretato da Fritzy Klevans-Destine. Entrambi avevano acquisito maggiore spazio nel corso della stagione precedente, specialmente la Corporessa Yen, che era stata delineata come una promettente giovane detective e protégé del protagonista Karl Alberg. La loro assenza nel debutto della nuova annata ha suscitato curiosità tra gli spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

