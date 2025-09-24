Assemblea Onu la stilettata di Zelensky | Nazioni Unite deboli fanno solo dichiarazioni il diritto internazionale? Fallito servono le armi - VIDEO
Zelensky invita le Nazioni Unite a denunciare il "nemico inesistente" russo affermando che "Non c'è un cessate il fuoco perché Mosca lo rifiuta". Quindi l'importanza delle armi - "Servono armi, serve pressione" - e l'auspicio che l'Europa "non perda" la Moldavia "Non conta più il diritto inte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
