Assemblea Onu a New York Trump arriva al Palazzo di vetro con Melania e la scala mobile si blocca costretto a salire a piedi – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si è trattato dell’unico intoppo tecnico della giornata. Durante l’intervento di Trump, anche il teleprompter ha smesso improvvisamente di funzionare, costringendo il presidente a proseguire senza l’ausilio del supporto elettronico Attimi di imbarazzo al Palazzo di Vetro di New York, dove. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

assemblea onu a new york trump arriva al palazzo di vetro con melania e la scala mobile si blocca costretto a salire a piedi 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Assemblea Onu a New York, Trump arriva al Palazzo di vetro con Melania e la scala mobile si blocca, costretto a salire a piedi – VIDEO

In questa notizia si parla di: assemblea - york

Meloni a New York per l'assemblea ONU

Da Palermo a New York: la lezione dell'inclusione arabo-normanna arriva all'assemblea generale dell'Onu con "Mosaicando"

Portogallo riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina, Usa: "Atto puramente simbolico", oggi al via Assemblea Generale Onu a New York

Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 23-29 settembre 2025; Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Erdogan: A Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità. Il genocidio viene trasmesso live su media e social media; Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio.

assemblea onu new yorkA che ora italiana ci sarà l’intervento di Giorgia Meloni all’Assemblea Onu e dove vederlo - Il suo intervento è previsto in serata, verso le 20 (attorno alle 2 di notte italiane). Come scrive fanpage.it

assemblea onu new yorkTrump all’Assemblea Onu: “Riconoscere Palestina ricompensa ad Hamas”, Meloni favorevole, ma a due condizioni. Papa: “Può aiutare” - "Se la Russia non è pronta a fare un accordo sull'Ucraina, gli Usa sono pronti alle sanzioni ma l'Europa deve prendere le stesse misure", ha detto Donald Trump intervenendo all'assemblea generale dell ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Onu New York