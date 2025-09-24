Assemblea Generale Onu la diretta del 24 settembre Zelensky | Pace dipende da tutti noi non restate in silenzio

Dopo l’apertura con il lungo e controverso discorso del presidente americano Donald Trump, prosegue nella giornata di oggi 24 settembre l’ Assemblea Generale dell’Onu. È il giorno del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto un appello alle Nazioni Unite: “ La pace dipende da tutti noi, non restate in silenzio “. Nella notte previsto l’intervento della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. Ecco tutti gli aggiornamenti. Assemblea Generale Onu, la diretta del 24 settembre Inizio diretta: 240925 15:00 Fine diretta: 240925 23:50 16:00 240925 Zelensky: "Buon incontro con Trump ieri, contiamo sugli Usa" “ Ieri ho avuto un buon incontro con il presidente Trump e ho parlato anche con molti altri leader forti, insieme possiamo cambiare molto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

