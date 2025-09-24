Assegno di inclusione arriva la video guida personalizzata e interattiva dell’Inps
Chi percepisce l’ Assegno di inclusione (Adi) ha a disposizione un nuovo servizio offerto dall’Inps, ovvero quello di una video guida personalizzata e interattiva. È lo stesso istituto previdenziale a darne notizia informando che le famiglie richiedenti l’indennità dallo scorso mese di luglio, dispongono di un nuovo strumento telematico predisposto per dare informazione e consulenza nei vari passaggi e adempimenti telematici. Ecco, quindi, in cosa consiste il nuovo servizio e come utilizzarlo. Video guida Assegno inclusione 2025, che cos’è il servizio e come funziona. La sede INPS in Corso Giulio Cesare a Torino (Ansafoto). 🔗 Leggi su Lettera43.it
