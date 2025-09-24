Assassinato e fatto a pezzi Un omicidio brutale coi resti umani lasciati nel sacco

Omicidio. È il reato per cui indaga la Procura di Spoleto in merito al rinvenimento del cadavere di un uomo, avvenuto lunedì sera nel quartiere Casette. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un collega della vittima, impiegato nella ristorazione. Il proprietario di un’abitazione che si trova tra via Primo Maggio e via XIV giugno, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha avvistato una citybike in prossimità della linea ferroviaria ed ha avvertito i carabinieri. Probabilmente pensando alla refurtiva di un furto. Nella tarda serata il macabro ritrovamento. Un cadavere, all’interno di un sacco nero, sezionato e privo di arti superiori e inferiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assassinato e fatto a pezzi. Un omicidio brutale coi resti umani lasciati nel sacco

