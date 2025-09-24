Assalto No Vax alla Cgil | rinviato il processo d' Appello per Castellino Fiore e Aronica
È stata rinviata al 25 novembre, la prima udienza del processo d’Appello a Roma per i disordini avvenuti il 9 ottobre 2021 durante una manifestazione no Green Pass, che culminò con assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma. L'udienza prevista per il 23 settembre, è stata rinviata al 25. 🔗 Leggi su Romatoday.it
L'attacco di Rosy Bindi a Meloni: "Aspetto la condanna per l'assalto alla Cgil"
Reposted: @elio_vito : Quando ci fu l’assalto di matrice neofascista alla sede della Cgil, Meloni disse che era stato “volutamente permesso”dal gov… - X Vai su X
Italia Mattanza. . Vi sbocco un ricordo Meloni: da "strategia tensione" CGIL 2021 a silenzio su scontri pro-Gaza Milano Nel 2021, durante l'assalto neofascista alla CGIL, Meloni accusò il governo di averlo "volutamente permesso", gridando alla "strategia della t - facebook.com Vai su Facebook
Assalto Cgil, in aula Maurizio Landini: “Devastazione inaccettabile, un atto contro i lavoratori” - «Quando sono entrato nella nostra sede ho trovato una situazione di devastazione inaccettabile, scrivanie rivoltate, opere d'arte sfregiate, computer distrutti. Come scrive ilsecoloxix.it