Assalto No Vax alla Cgil | rinviato il processo d' Appello per Castellino Fiore e Aronica

È stata rinviata al 25 novembre, la prima udienza del processo d’Appello a Roma per i disordini avvenuti il 9 ottobre 2021 durante una manifestazione no Green Pass, che culminò con assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma. L'udienza prevista per il 23 settembre, è stata rinviata al 25. 🔗 Leggi su Romatoday.it

