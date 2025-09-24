Assaltano una nota farmacia e rubano l' incasso | arrestati in due
Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 35enne e un 46enne, entrambi di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina aggravata in concorso. In particolare, gli agenti a seguito di una segnalazione sono intervenuti in II Traversa Viottolo Nicola Setola ad Afragola per una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Assaltano una nota farmacia e rubano l'incasso: arrestati in due; Ladri assaltano il Golf club: sradicano la cassaforte e scappano rubando anche il furgone. Bottino da mille euro, telecamere al setaccio.