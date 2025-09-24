Asmi summer school 2025 alla Domus Mazziniana

Giovani Storici italiani e britannici alla Domus Mazziniana. Due giorni di seminari e conferenze organizzati dall’Association for the Study of Modern Italy e Domus Mazziniana.Si apre giovedì 25 settembre alle 9.30 presso la Domus Mazziniana la Summer School organizzata congiuntamente dall’ASMI –. 🔗 Leggi su Pisatoday.it