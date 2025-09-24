Asl gli nega il fine vita | Non mi piango addosso 79enne va in Svizzera e muore col suicidio assistito

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 79enne ligure affetto da malattia neurodegenerativa è morto in Svizzera con suicidio medicalmente assistito. La Asl gli aveva negato l’accesso al fine vita in Italia. Assistito dall’associazione Coscioni, ha scelto di non attendere oltre tra sofferenze e burocrazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Asl gli nega il fine vita, 79enne ligure muore in Svizzera con il suicidio assistito. "Non mi piango addosso"

