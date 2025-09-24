Asl e Istituto ‘L Spallanzani’ insieme per un corso formativo sul contrasto alle infezioni ospedaliere

La ASL di Frosinone, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS e la Regione Lazio, organizza il corso “Programma Formativo di Contrasto alle Infezioni Ospedaliere”, che si terrà lunedì 29 settembre 2025, a partire dalle ore 9, presso il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

