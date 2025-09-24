Asfalti Brianza condannata | Dalle emissioni moleste di gas al grande deposito di rifiuti
"Accertato" che Asfalti Brianza "provocò emissioni gassose maleodoranti tali da molestare la popolazione residente nelle aree limitrofe". A sancirlo il giudice del Tribunale di Monza, Gianluca Polastri, nelle motivazioni della sentenza che ha inflitto 1 anno, 8 mesi e 15 giorni di arresto e 27mila euro di ammenda a Vincenzo Bianchi, amministratore unico del bitumificio di via Imbersago ora in liquidazione giudiziaria, e 4 mesi di arresto e 1.750 euro di ammenda a Nandy Alveri Carrasco Perez, legale rappresentante della società W.BAU s.r.l., che aveva in uso un capannone nell’area di Asfalti Brianza, destinato a deposito per attrezzi e materiale, all’esterno del quale sono stati trovati 20 metri cubi di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
