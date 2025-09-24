Ascolti TV | Martedì 23 Settembre 2025 Montalbano 16.7% batte ancora Bova 15% bene la Coppa Italia 11.5%

Davidemaggio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, martedì 23 settembre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato 2.705.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5  Buongiorno, Mamma! 3  ha conquistato 2.282.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2  Freeze – Chi Sta Fermo Vince!  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 la partita di  Coppa Italia – Milan-Lecce  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Quaranta anni senza Giancarlo Siani  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  DiMartedì  raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv marted236 23 settembre 2025 montalbano 167 batte ancora bova 15 bene la coppa italia 115

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 23 Settembre 2025. Montalbano (16.7%) batte ancora Bova (15%), bene la Coppa Italia (11.5%)

In questa notizia si parla di: ascolti - marted

Ascolti TV | Martedì 23 Settembre 2025; Ascolti tv martedì 23 settembre | Montalbano Io canto family DiMartedì; Stasera in TV | programmi di martedì 23 settembre 2025.

ascolti tv marted236 23Ascolti tv del 22 settembre, Gerry Scotti e Temptation si alleano contro Rai 1 - Gerry Scotti e Filippo Bisciglia si alleano su Canale 5 per sconfiggere Stefano De Martino e Rai 1 nella battaglia degli ascolti tv. Lo riporta dilei.it

ascolti tv marted236 23Ascolti TV 22 settembre: i dati di Temptation Island e poi e poi, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - In access prime time, continua la sfida tra la Ruota della Fortuna e Affari tuoi ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Marted236 23