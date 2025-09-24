Ascolti tv i dati del 23 settembre 2025

Bene Montalbano. Nella serata di ieri, martedì 23 settembre 2025, su Rai 1 la replica de Il Commissario Montalbano ha coinvolto 2.705.000 spettatori pari al 16.7% di share. Poi, su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha ottenuto 2.282.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! registra 701.000 spettatori pari al 4.5%. In onda su Italia1 la partita di Coppa Italia – Milan-Lecce porta a casa 2.194.000 spettatori con l’11.5%. Su Rai3 Quaranta anni senza Giancarlo Siani segna 361.000 spettatori (2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 716.000 spettatori (5.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 23 settembre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - dati

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

Ascolti tv: Califano (11.7%), Cornetto Battiti Live (19.3%) | Dati Auditel lunedì 4 agosto 2025

Ascolti tv di ieri: Era ora (13.1%), Only You (13%) | Dati Auditel, venerdì 22 agosto 2025

Ascolti DAZN, quasi un milione per #InterSassuolo: dati in aumento rispetto a due stagioni fa - X Vai su X

"Golpe" di Giorgia parte fortissimo: è il primo brano di una donna a risultare il più trasmesso dalle radio a 24 ore dalla pubblicazione nel 2025. Secondo i dati EarOne, conta un totale di oltre 40milioni di ascolti in radio. - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 23 settembre, chi ha vinto martedì 23 settembre tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: c'è una sorpresa; Ascolti tv ieri 23 settembre: Raoul Bova cede ancora a Montalbano (ma Rocío non se la passa meglio); Ascolti tv del 23 settembre, Luca Zingaretti contro Raul Bova. De Martino non cambia.

Ascolti TV 23 settembre, chi ha vinto martedì 23 settembre tra Il Commissario Montalbano e Buongiorno Mamma 3 - In access prime time continua la sfida tra la Ruota della Fortuna e Affari tuoi ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv ieri 23 settembre: Raoul Bova cede ancora a Montalbano (ma Rocío non se la passa meglio) - Il commissario vince la prima serata con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, Freeze cala al 4,5% di share, Berlinguer risale: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it