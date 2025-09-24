Ascolti TV 24 Settembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 24 Settembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 24 settembre 2025. La serata televisiva del 24 Settembre 2025 ha proposto un mix di musica, cinema e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il Commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con Io Canto Family ( qui il perché del cambio programmazione ), Italia 1 ha offerto Como-Sassuolo ( Coppa Italia ), Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con RealPolitik e Lezioni di mafie. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

