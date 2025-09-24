Ascolti TV 23 settembre chi ha vinto martedì 23 settembre tra Il Commissario Montalbano e Buongiorno Mamma 3

Gli ascolti di martedì 22 settembre. In access prime time continua la sfida tra la Ruota della Fortuna e Affari tuoi. In prima serata, Il Commissario Montalbano su Rai1 contro Buongiorno mamma 3 su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Chi ha vinto la prima sfida tra Domenica In e Verissimo? E com’è andato il duello serale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? Gli ascolti TV di domenica 21 settembre ? - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti ieri 21 settembre, 'La Ruota della Fortuna' 4,4 mln, 'Affari Tuoi' 4,1 mln 'Domenica In' 1,4 mln, 'Verissimo' 1,5 mln - X Vai su X

Ascolti TV 23 settembre, chi ha vinto martedì 23 settembre tra Il Commissario Montalbano e Buongiorno Mamma 3; Ascolti tv, “La ruota della fortuna” supera i 5 milioni. E in prima serata vince “Temptation Island”; Ascolti tv del 23 settembre, Luca Zingaretti contro Raul Bova. De Martino non cambia.

Ascolti TV 23 settembre, chi ha vinto martedì 23 settembre tra Il Commissario Montalbano e Buongiorno Mamma 3 - In access prime time continua la sfida tra la Ruota della Fortuna e Affari tuoi ... Si legge su fanpage.it

Ascolti tv martedì 23 settembre: Montalbano, Io canto family, DiMartedì - Ascolti tv 23 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it