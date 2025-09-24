Artisti uniti contro la violenza sulle donne | evento simbolo a Napoli

evento a Napoli contro la violenza sulle donne: una manifestazione di solidarietà e impegno sociale. Il prossimo 25 settembre si svolgerà un importante evento volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. Si tratta di un concerto straordinario che riunisce alcune delle più grandi personalità del panorama artistico italiano, in una serata dedicata alla lotta contro i femminicidi. Questa iniziativa, arrivata alla sua terza edizione, si terrà per la prima volta nel Sud Italia, precisamente in Piazza del Plebiscito a Napoli, attirando un pubblico numeroso e appassionato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Artisti uniti contro la violenza sulle donne: evento simbolo a Napoli

In questa notizia si parla di: artisti - uniti

A Carlantino c'è l'evento ‘Artisti uniti per Gaza’

Stati Uniti, artisti italiani emergenti: al via la 21esima edizione del Premio New York

ARTISTI UNITI PER LA SOLIDARIETÀ Vi aspettiamo numerosi sabato 25 ottobre alle ore 21.00 al Polivalente di Salgareda (TV) per una serata di musica, emozioni e condivisione ? I Tributi Musicali : • Tiziano Ferro - XVerso Tribute Band • I Pinguin - facebook.com Vai su Facebook

CAMBIAMO MUSICA INSIEME Contro la Violenza sulle Donne; Ad Orio al Serio una mostra collettiva. Orio al Serio. La violenza non ha genere artisti uniti contro le ingiustizie; Campobasso scende in piazza contro la violenza di genere: «Paur' e nient'. Facet' c passa».

Zerocalcare, Carlotto, Dazieri e decine di artisti: “Bloccare una stazione per provare a fermare un genocidio non è violenza” - Comunicato congiunto sugli scontri di Milano: "Violenza è stare in silenzio davanti al massacro di un popolo, portare in un carcere minorile chi ha manifestato, costruire una narrazione di comodo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Giulia Minoli, come si vince (insieme) contro la violenza - La fondazione Una Nessuna Centomila di Giulia Minoli trasforma le piazze in presidio per finanziare i CAV, stringe alleanze con il mondo della cultura e l'universo maschile e promuove l'educazione ses ... Da esquire.com