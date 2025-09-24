Artemis II partirà per la Luna il prossimo febbraio E questa volta ci saranno degli astronauti a bordo
La NASA ha annunciato l'obiettivo di lanciare la missione Artemis II verso la Luna nel mese di febbraio. Sarà la prima missione del programma Artemis con equipaggio, i primi quattro astronauti ad avvicinarsi alla Lina dai tempi delle missioni Apollo. 🔗 Leggi su Dday.it
La NASA è quasi pronta a portare l’uomo in prossimità della Luna con Artemis II - La NASA conferma che i preparativi di Artemis II procedono senza intoppi e che il volo verso la Luna potrebbe partire già dal prossimo febbraio. Secondo tuttotech.net
Luna, Nasa al lavoro per anticipare la missione Artemis 2 - La Nasa stringe i tempi per tornare sulla Luna prima della Cina e punta ad anticipare a febbraio il lancio (finora previsto entro aprile 2026) della missione Artemis II, che vedrà quattro astronauti ... Da ansa.it