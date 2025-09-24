Artemis II partirà per la Luna il prossimo febbraio E questa volta ci saranno degli astronauti a bordo

La NASA ha annunciato l'obiettivo di lanciare la missione Artemis II verso la Luna nel mese di febbraio. Sarà la prima missione del programma Artemis con equipaggio, i primi quattro astronauti ad avvicinarsi alla Lina dai tempi delle missioni Apollo. 🔗 Leggi su Dday.it

