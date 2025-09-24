Arte teatro e bellezza Lucilla Giagnoni dà voce al nuovo Museo Bernareggi
Sabato 27 settembre inaugurerà il nuovo Museo Diocesano Adriano Bernareggi con una festa corale: bande musicali, una meditazione teatrale e una performance firmata TTB ispirata alla Pala di San Bernardino di Lotto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: arte - teatro
A Pianella va in scena l’Ode al vino: arte e teatro tra i filari d’Abruzzo
Tre giorni tra teatro, arte, natura e comunità a Chiusi della Verna
Teatro, arte e scuola insieme per promuovere il talento dei bambini: successo per "Encanto"
LUCANIA ARTE TEATRO PRESENTA A MATERA LO SPETTACOLO LIRICO TEATRALE “LIBIAM NEI LIETI CALICI” PER IL CITTÀ DEI SASSI OPERA FESTIVAL - facebook.com Vai su Facebook
Arte, teatro e bellezza. Lucilla Giagnoni dà voce al nuovo Museo Bernareggi; ”Il Bernareggi” apre le porte: viaggio tra fede e bellezza. Festa per l’inaugurazione; 27 settembre - Il nuovo Bernareggi. Diamoci del tu - Inaugurazione del nuovo museo diocesano.
Arte, teatro e bellezza. Lucilla Giagnoni dà voce al nuovo Museo Bernareggi - Per scrivere la sua meditazione teatrale, Lucilla Giagnoni si è ispirata ad alcune opere esposte all’interno del Bernareggi, in particolare alla Pala di San Bernardino, tra i dipinti più importanti ... Si legge su ecodibergamo.it
Bergamo, il nuovo Bernareggi parte nella bellezza. Una festa di arte, musica, teatro e poesia - Il via in Città Alta coi giovani de «Le Vie del Sacro», le bande musicali e lo spettacolo con Lucilla ... Lo riporta ecodibergamo.it