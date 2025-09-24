Arsenal su Yildiz ma per la Juve è incedibile Valutazione monstre

Torino, 24 settembre 2025 – Il numero dieci sulle spalle, l’idolo Alex Del Piero da cui trarre continua ispirazione, capitano in assenza di Locatelli e Bremer. Il tutto a soli 20 anni. Kenan Yildiz è il presente e il futuro della Juve e alla Continassa non c’è nessuna intenzione di privarsene nonostante una corte europea che inizia a farsi pressante. Le prestazioni del giovane turco, coccolato pure dal ct Vincenzo Montella, non possono passare inosservate, soprattutto ora che con Igor Tudor ha trovato una centralità importante. Sotto gli occhi di tutti la perla contro il Borussia Dortmund, prettamente in stile Pinturicchio, ma in generale tanto lavoro di qualità al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

