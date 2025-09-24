Arrivano i nuovi Xiaomi 15T | eleganti performanti e con fotocamere interessanti

Xiaomi 15T e 15T Pro sono i nuovi smartphone di fascia alta presentati da Xiaomi: scopriamo i loro segreti, inclusi prezzi e promozioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Arrivano i nuovi Xiaomi 15T: eleganti, performanti e con fotocamere interessanti

Xiaomi 15T Series in arrivo: presentazione in diretta streaming e sconti esclusivi; Xiaomi 15T Series ufficiale: tecnologia avanzata, fotocamere Leica e design premium [video recensione]; Xiaomi 15T e 15T Pro: un leak suggerisce i prezzi al lancio ed altre info preziose.

Xiaomi 15T Series ufficiale: tecnologia avanzata, fotocamere Leica e design premium [video recensione] - Xiaomi presenta la nuova Serie 15T: tecnologia avanzata, fotocamere Leica e design premium. Lo riporta cellulare-magazine.it

Dall’ecosistema AIoT alla comunicazione senza rete mobile della famiglia 15T. Tutte le novità di Xiaomi - La forza del produttore cinese è la scala: sono davvero i pochi brand consumer conta quasi un miliardo di dispositivi connessi su un’unica piattaforma ... ilsole24ore.com scrive