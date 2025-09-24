Arrivano i gioielli in cemento armato tra scienza e moda
AGI - Gioielli di cemento armato, con tanto di brillanti o altre pietre preziose: l 'idea è di un'artista milanese, Giuliana Cella, che ha presentato in una mostra a Milano le sue creazioni, frutto di anni di studio sulle proprietà di questo materiale da costruzione. Il cemento armato 'da indossare' è una nuova moda che l'artista ha lanciato anche grazie alla collaborazione con Sensorial, di Maria Chiara Monacelli. Creatività, ricerca scientifica e precisione artigianale, consapevolezza del cemento inteso come materia viva in grado di dare forma e luce a monili sono gli elementi che hanno reso possibile il processo. 🔗 Leggi su Agi.it
