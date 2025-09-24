Arriva Lupus in fabula Buttafuoco su Radio 1
Viene definito «un laboratorio narrativo in forma radiofonica, una bottega della parola nel senso rinascimentale del termine, dove la letteratura si intreccia con l'attualità». È Lupus in fabula, il nuovo programma che Pietrangelo Buttafuoco condurrà su Radio1 dal lunedì al venerdì dalle 6.50 alle 7. Conoscendo lo stile e la cultura di questo straordinario, nel senso di extra ordinario, intellettuale siciliano, sarà un breve excursus che mescolerà la cronaca e la prosa, la poesia e l'attualità con intuizioni e deduzioni sicuramente sorprendenti. Attuale presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco si è sempre contraddistinto per l'indipendenza e l'originalità del pensiero profondamente radicato nella tradizione, anche in quella più recondita e sconosciuta, ma allo stesso tempo ferocemente avvitato al tempo presente, allo scorrere delle tendenze e delle polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
