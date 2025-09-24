Arriva la recinzione sulla strada parco a protezione del passaggio dei filobus

Ilpescara.it | 24 set 2025

Avviata l'installazione di una recinzione lungo la strada parco a protezione del passaggio dei filobus che collegano Pescara a Montesilvano da piazza della Repubblica al pala Dean Martin. Come ricordano da Tua Abruzzo, la società che si occupa della gestione del servizio, l'installazione della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

