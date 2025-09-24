Arriva il pop up Fler x Deeva in largo Treves
In occasione della Milano Fashion Week, Fler, brand di depilazione nato nel 2021 che sta rivoluzionando il modo di concepire la rasatura, e DEEVA, servizio di home beauty che ti prepara a casa come in un backstage di moda, rendendo la beauty routine semplice, professionale e tailor-made. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - fler
Maranta Layla. . Quando sai cantare ..arriva... @subject:soul - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il pop up Fler x Deeva in largo Treves; “Beauty Is Home”: il pop-up di Fler x Deeva; Gli appuntamenti beauty della Milano Fashion Week PE 2026.