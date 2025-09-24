Arriva a Verbania la Pigiama Run di Lilt

24 set 2025

Venerdì 26 settembre arriva a Verbania la Pigiama Run, la storica corsa e camminata non competitiva di Lilt, che si tiene nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon, ovvero ai tumori pediatrici.L'appuntamento è dalle ore 17.30 al parco di Villa Maioni, per partire tutti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

