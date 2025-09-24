Arrestato a Caltagirone mentre distruggeva il suo raccolto di droga

Dayitalianews.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri nella lotta alle sostanze stupefacenti. L’ attività dei Carabinieri contro la produzione e il traffico di stupefacenti continua con costanza nella provincia di Catania. In linea con le direttive del Comando Provinciale, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone, supportati dai colleghi del Nucleo Elitrasportato Cacciatori di Sicilia, hanno fermato un pregiudicato di 44 anni, residente a Caltagirone, ritenuto responsabile della produzione illegale di sostanze stupefacenti, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

arrestato a caltagirone mentre distruggeva il suo raccolto di droga

© Dayitalianews.com - Arrestato a Caltagirone mentre distruggeva il suo raccolto di droga

In questa notizia si parla di: arrestato - caltagirone

Incendio distrugge l’ex yacht di Caltagirone.

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Caltagirone Mentre Distruggeva