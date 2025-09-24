Arrestato a Caltagirone mentre distruggeva il suo raccolto di droga
Intervento dei Carabinieri nella lotta alle sostanze stupefacenti. L' attività dei Carabinieri contro la produzione e il traffico di stupefacenti continua con costanza nella provincia di Catania. In linea con le direttive del Comando Provinciale, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone, supportati dai colleghi del Nucleo Elitrasportato Cacciatori di Sicilia, hanno fermato un pregiudicato di 44 anni, residente a Caltagirone, ritenuto responsabile della produzione illegale di sostanze stupefacenti, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.
Folle fuga sull'auto rubata e lancio della droga dal finestrino Mezz'ora di inseguimento sulla Caltagirone-Gela: arrestato ventenne, complice scappa VIDEO
Un folle inseguimento a bordo di un'auto rubata sulla Caltagirone-Gela è culminato con l'arresto di un 20enne. L'indagato adesso è accusato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di droga, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale
