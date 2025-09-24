Arrestati Scalisi progettavano omicidio

Servizitelevideo.rai.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.29 Gli arresti e i fermi di oggi e dei giorni scorsi nel clan Scalisi di Adrano sono stati disposti per sventare un omicidio che stava per essere commesso. Lo rivelano gli inquirenti. Il reggente della cosca lo aveva pianificato per vendicare il figlio appena 17enne, ucciso a Francofonte, Siracusa, nell'aprile scorso. Per punire gli assassini, l'uomo aveva organizzato una falsa pattuglia di Carabinieri, arrivata da fuori Sicilia con mezzi non tracciabili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrestati - scalisi

Operazione antimafia contro il clan Scalisi: i nomi degli arrestati

arrestati scalisi progettavano omicidioAdrano, il reggente del clan Scalisi voleva vendicare il figlio ucciso: sventato il piano - I fermi eseguiti contro dieci esponenti del clan mafioso Scalisi di Adrano sono stati disposti dalla Procura di Catania per un omicidio che era prossimo alla ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrestati Scalisi Progettavano Omicidio