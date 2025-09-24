Arrestati Scalisi progettavano omicidio

12.29 Gli arresti e i fermi di oggi e dei giorni scorsi nel clan Scalisi di Adrano sono stati disposti per sventare un omicidio che stava per essere commesso. Lo rivelano gli inquirenti. Il reggente della cosca lo aveva pianificato per vendicare il figlio appena 17enne, ucciso a Francofonte, Siracusa, nell'aprile scorso. Per punire gli assassini, l'uomo aveva organizzato una falsa pattuglia di Carabinieri, arrivata da fuori Sicilia con mezzi non tracciabili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it