Arrestati Scalisi progettavano omicidio
12.29 Gli arresti e i fermi di oggi e dei giorni scorsi nel clan Scalisi di Adrano sono stati disposti per sventare un omicidio che stava per essere commesso. Lo rivelano gli inquirenti. Il reggente della cosca lo aveva pianificato per vendicare il figlio appena 17enne, ucciso a Francofonte, Siracusa, nell'aprile scorso. Per punire gli assassini, l'uomo aveva organizzato una falsa pattuglia di Carabinieri, arrivata da fuori Sicilia con mezzi non tracciabili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: arrestati - scalisi
Operazione antimafia contro il clan Scalisi: i nomi degli arrestati
Criminalità organizzata: sgominato il clan Scalisi ad #Adrano Le #indagini, che coinvolgono oltre trenta persone, hanno portato a nuovi #arresti dopo i fermi già effettuati dalla Procura di Catania - X Vai su X
Ci siamo quasi, per la riforma della Giustizia. Separare le carriere di chi giudica rispetto a quelle di chi indaga, togliere le correnti e quindi i vizi politici e ideologici da troppi tribunali è fondamentale. Ogni giorno vengono arrestati tre italiani normali che poi ven - facebook.com Vai su Facebook
Adrano, il reggente del clan Scalisi voleva vendicare il figlio ucciso: sventato il piano - I fermi eseguiti contro dieci esponenti del clan mafioso Scalisi di Adrano sono stati disposti dalla Procura di Catania per un omicidio che era prossimo alla ... Riporta msn.com