Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma sequestrati bastoni e taglierini Città blindata per la partita di stasera
Appena arrivati a Nizza, per seguire la Roma nella trasferta di Europa League, centinaia di ultras giallorossi sono stati fermati e perquisiti. Ad allertare la polizia francese è stata la Digos, che aveva già sequestrato spranghe e mazze da baseball prima della partenza dalla capitale. «Gli arrestati sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria sotto l’autorità della Procura della Repubblica di Nizza», ha fatto sapere il prefetto della città. I 103 tifosi sono stati arrestati nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre. Le tifoserie si erano date appuntamento alle 22:30 in piazza Massena, a due passi dal lungomare, ma il contingente della gendarmerie ha impedito che venissero a contatto. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: arrestati - nizza
Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma
Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo
Scontri tra ultras e polizia nel centro di Nizza: arrestati 103 tifosi della Roma “in possesso di armi”
102 tifosi della Roma arrestati a Nizza: erano armati di bastoni e taglierini goal.com/it/liste/scont… - X Vai su X
Ultras della Roma a Nizza, fermati più di cento tifosi armati (Rmc Sport) Sono 102 gli arresti avvenuti ieri sera a Nizza, vicino al parcheggio Sulzer. Sequestrate sbarre di ferro e pugni americani. Stasera il match tra le due squadre. https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook
Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e taglierini. Città blindata per la partita di stasera; Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo; Tensione a Nizza tra gli ultras francesi e della Roma. 102 romanisti fermati. Sequestrate armi.
Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e taglierini. Città blindata per la partita di stasera - Rafforzate le misure di sicurezza L'articolo Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e ... Scrive msn.com
Europa League, cento ultrà della Roma armati fino ai denti arrestati a Nizza alla vigilia del match - Sequestrati spranghe di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli. Secondo blitzquotidiano.it