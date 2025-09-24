Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma sequestrati bastoni e taglierini Città blindata per la partita di stasera

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appena arrivati a Nizza, per seguire la Roma nella trasferta di Europa League, centinaia di ultras giallorossi sono stati fermati e perquisiti. Ad allertare la polizia francese è stata la Digos, che aveva già sequestrato spranghe e mazze da baseball prima della partenza dalla capitale. «Gli arrestati sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria sotto l’autorità della Procura della Repubblica di Nizza», ha fatto sapere il prefetto della città. I 103 tifosi sono stati arrestati nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre. Le tifoserie si erano date appuntamento alle 22:30 in piazza Massena, a due passi dal lungomare, ma il contingente della gendarmerie ha impedito che venissero a contatto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrestati - nizza

Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo

Scontri tra ultras e polizia nel centro di Nizza: arrestati 103 tifosi della Roma “in possesso di armi”

Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e taglierini. Città blindata per la partita di stasera; Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo; Tensione a Nizza tra gli ultras francesi e della Roma. 102 romanisti fermati. Sequestrate armi.

arrestati nizza oltre centoArrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e taglierini. Città blindata per la partita di stasera - Rafforzate le misure di sicurezza L'articolo Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e ... Scrive msn.com

arrestati nizza oltre centoEuropa League, cento ultrà della Roma armati fino ai denti arrestati a Nizza alla vigilia del match - Sequestrati spranghe di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestati Nizza Oltre Cento