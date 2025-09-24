Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma sequestrati bastoni e taglierini Città blindata per la partita di stasera

Appena arrivati a Nizza, per seguire la Roma nella trasferta di Europa League, centinaia di ultras giallorossi sono stati fermati e perquisiti. Ad allertare la polizia francese è stata la Digos, che aveva già sequestrato spranghe e mazze da baseball prima della partenza dalla capitale. «Gli arrestati sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria sotto l’autorità della Procura della Repubblica di Nizza», ha fatto sapere il prefetto della città. I 103 tifosi sono stati arrestati nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre. Le tifoserie si erano date appuntamento alle 22:30 in piazza Massena, a due passi dal lungomare, ma il contingente della gendarmerie ha impedito che venissero a contatto. 🔗 Leggi su Open.online