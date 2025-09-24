Arrampicata sportiva | Fossali e Zurloni per far saltare il banco nella speed dei Mondiali 2025
Tutto in poche ore da cuore in gola. Dopo l’assegnazione delle medaglie nella speed femminile, con l’oro vinto dalla polacca Aleksandra Miros?aw (alla sua terza affermazione personale, con anche in tasca il titolo olimpico preso a Parigi 2024, ndr), a Seoul – dove si stanno svolgendo i Mondiali 2025 di arrampicata sportiva – sarà la volta del contest maschile. La formula è la stessa, ormai rodata: prima le qualificazioni e poi, per i migliori 16 climbers, l’inizio della fase ad eliminazione diretta. Dagli ottavi alle finali per l’oro e per il bronzo, in manche secche 1 contro 1. Tanti, al netto dell’assenza della nazionale indonesiana a causa di vari problemi fisici (su tutti il numero uno al mondo Kiromal Katibin, a cui aggiungere R aharjati Nursamsa e Veddriq Leonardo), i possibili favoriti: dal solito squadrone cinese formato da Jianguo Long, Shouhong Chu, Dingfeng Zhang, Peng Wu, Jie Yang e Xu Li, al fuoriclasse statunitense Samuel Watson, senza dimenticare il nipponico Ryo Omasa. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arrampicata - sportiva
