Around Gaza in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese | il programma tra musica arte talk e la testimonianza di Aya Ashour

Tre mesi fa, con il cuore spezzato, ha lasciato la striscia di Gaza, la sua terra, "ma solo per esserne il futuro". Il suo diario-blog, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, è uno strazio continuo di testimonianze dirette. Le stesse che la 23enne ricercatrice palestinese Aya Ashour, ora ospite a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Reuters. . Thousands strike in Rome, Italy, to stand in solidarity with Gaza and protest arms shipments to Israel. #strike #Rome #Italy #Gaza #armshipments #Israel #IsraelHamaswar #live #Reuters #News Keep up with the latest news from around the world: htt - facebook.com Vai su Facebook

Con estrema difficoltà, continuiamo a far fronte ai bisogni crescenti: distribuiamo 40.000 L di acqua pulita al giorno a Deir el Balah e a Khan Younis, e 20.000L a Gaza City. Sostieni anche tu il popolo palestinese: https://donazioni.cesvi.org/b?cid=157&am - X Vai su X

Tre giorni di arte, musica e dibattiti a sostegno del popolo palestinese in Fortezza Nuova - Per tre giorni sarà visitabile la mostra internazionale “HeART of Gaza”, collettiva itinerante nata a Gaza nel 2024 e già esposta in quasi 90 città tra Europa e Medio Oriente. msn.com scrive