Sono stati avviato i lavori, programmati dalla Città metropolitana di Firenze di completamento dell'opera della passerella Compiobbi-Vallina nei Comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli: l'importo complessivo dei lavori è di poco più di 2,2 milioni di euro. A dicembre la Metrocittà aveva approvato il progetto esecutivo per un ammontare complessivo di 3,2 milioni. I lavori, si legge in una nota, "dovranno essere realizzati in un anno" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arno: passerella Compiobbi-Vallina, via ai lavori