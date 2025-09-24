Arno | passerella Compiobbi-Vallina via ai lavori
Sono stati avviato i lavori, programmati dalla Città metropolitana di Firenze di completamento dell'opera della passerella Compiobbi-Vallina nei Comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli: l'importo complessivo dei lavori è di poco più di 2,2 milioni di euro. A dicembre la Metrocittà aveva approvato il progetto esecutivo per un ammontare complessivo di 3,2 milioni. I lavori, si legge in una nota, "dovranno essere realizzati in un anno" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: arno - passerella
Iniziati i lavori per il completamento della passerella Compiobbi-Vallina - I lavori sono stati aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di professionisti, con mandataria Metalmeccanica Pulsoni Srl, mandante Acme Srl, con il ribasso del 9,56% sull’importo dei lavori. Da 055firenze.it
Fiume Arno, aggiudicati lavori per passerella Compiobbi-Vallina - La Città metropolitana di Firenze ha aggiudicato i lavori per il completamento della passerella Compiobbi- lanazione.it scrive