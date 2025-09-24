Armi rubate in Ucraina | su Kiev l’ombra del traffico internazionale
Da settimane circolano accuse sempre più insistenti: una parte delle armi inviate dall’Occidente all’Ucraina sarebbe stata rivenduta a Paesi terzi, talvolta sui mercati paralleli. Che si tratti di propaganda russa o di rivelazioni filtrate da canali diplomatici stanchi di finanziare a fondo perduto, il risultato è lo stesso: l’immagine di Volodymyr Zelensky, già logorata dagli scandali di corruzione, ne esce ulteriormente indebolita. Alcuni osservatori parlano di sessanta nuovi milionari ucraini solo nel febbraio 2025, mentre migliaia di soldati continuano a cadere ogni mese sul fronte del Donbass. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: armi - rubate
Salento, furto nella notte: rubate armi e gioielli da un'abitazione
Nel borsone armi rubate in un’abitazione. Giovane finisce nei guai
Maxi giro di auto rubate, spaccio di crack e armi: 6 indagati
Dai primi accertamenti emerge che alcune armi sono state rubate. Gli investigatori dovranno adesso accertare se pistole e fucili possano essere stati utilizzati per commettere reati. - facebook.com Vai su Facebook
Maxi giro di auto rubate, spaccio di crack e armi: 6 indagati https://ift.tt/iyPhxoq - X Vai su X
L'Ucraina e le armi scomparse; Garton Ash: “Pace impossibile se Putin non lascia le terre rubate”; Pentagono frena le forniture all'Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev.
Raffica di fuoco e missili sull’Ucraina. «Gli Usa tagliano le armi all’Europa» - Zelensky vedrà Trump all’Onu: spingerò sulle sanzioni DALLA NOSTRA INVIATA KIEV - Lo riporta msn.com
Rubio: “stop armi USA all’Ucraina, ok a venderle coi Paesi UE”/ “Putin e Zelensky dovranno fare concessioni” - La conferma del Segretario di Stato USA Rubio sull'invio di armi all'Ucraina: “niente materiale o denaro. Da ilsussidiario.net