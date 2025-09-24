Armi droga e soldi | maxi sequestro della polizia nei boschi dello spaccio

Sondriotoday.it | 24 set 2025

Sei chili di droga, oltre 19 mila euro in contanti, due fucili a canna lunga e numerosi dispositivi elettronici: a sequestrarli nel corso di un'operazione compiuta nei giorni scorsi tra Dorio e Colico, nei cosiddetti boschi dello spaccio, gli agenti della polizia di Stato di Lecco nel corso di un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

