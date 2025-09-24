Armani e Brera | la moda sfila tra i maestri della pittura

Una città, un museo e un nome che risuona di eleganza: Milano presta i suoi tesori pittorici all’universo di Giorgio Armani in una mostra che, dal 24 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, intreccia due storie identitarie, quella di un creativo indimenticato e quella di Brera. Un intreccio di storia, arte e moda La rassegna ‘Giorgio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Armani e Brera: la moda sfila tra i maestri della pittura

In questa notizia si parla di: armani - brera

Giorgio Armani celebra i 50 anni della maison, mostra e sfilata a Brera

Armani celebra i 50 anni della maison con una mostra e una sfilata a Brera

Armani, la mostra-evento. Inedito dialogo a Brera. Abiti incastonati fra dipinti: "Come un diario intimo"

La mostra di moda alla Pinacoteca di Brera su Giorgio Armani - X Vai su X

Tg3. . Il gruppo Armani ha confermato il regolare svolgimento delle sue sfilate alla Settimana della moda, che si è aperta oggi a Milano. La Pinacoteca di Brera renderà omaggio con una mostra al grande stilista scomparso recentemente. Alvise Losi per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Armani, confermate la mostra e sfilate di settembre a Milano; Milano fashion week: confermate le sfilate di Armani e la mostra in Pinacoteca; Il testamento artistico di Giorgio Armani: confermate le sfilate e la mostra a Milano a cui “ha lavorato fino alla fine”.

Armani, apre la mostra a Brera. La moda e l’arte, coppia di fatto: "Il rigore estetico è anche etico" - Il direttore della Pinacoteca Angelo Crespi: "Mi ha colpito la sua umiltà nell’accostarsi ai grandi dell’arte". ilgiorno.it scrive

Giorgio Armani – Milano, per amore: la mostra alla Pinacoteca di Brera. Un dialogo tra arte, abiti e genio creativo - Dal 24 settembre all’11 gennaio l’esposizione nelle sale del museo milanese: “Inizialmente diceva di non sentirsi all'altezz ... Lo riporta ilgiorno.it