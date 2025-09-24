Armani apre la mostra a Brera La moda e l’arte coppia di fatto | Il rigore estetico è anche etico

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moda e arte, accoppiata difficile. Nè mai il signor Armani avrebbe avuto "l’ardire di proporre i suoi abiti", in una Pinacoteca, quella di Brera, che pure amava, nel quartiere che aveva scelto per vivere. Ma il "rigore, l’umiltà con cui si è avvicinato ai capolavori", racconta il direttore Angelo Crespi, fanno di questa mostra un "unicum", "che ritengo possa essere apprezzato". Apre oggi, quindi, la mostra “Giorgio Armani: Milano, per amore“ (sino all’11 gennaio), voluta, ideata, studiata nei dettagli dal grande stilista scomparso il 4 settembre. Centoventi creazioni ripercorrono lo stile di Armani, e sorprendono i contrasti cromatici e materici, abiti con uno stile senza tempo, disseminati nelle splendide sale con le opere che raccontano l’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: armani - apre

Giorgio Armani, apre la camera ardente a Milano: segui la diretta

Giorgio Armani, si apre il testamento. Alla Fondazione il 100% della società e un messaggio: “Gestire con integrità morale”. A Dell’Orco il 40% dei diritti di voto e la casa a Milano

Apre domani la mostra Giorgio Armani: Milano, per amore; Brera rende omaggio a Giorgio Armani, il maestro che ha trasformato l’eleganza in arte; Giorgio Armani dialoga con i maestri: la moda incontra l'arte a Brera.

Armani, apre la mostra a Brera. La moda e l’arte, coppia di fatto: "Il rigore estetico è anche etico" - Il direttore della Pinacoteca Angelo Crespi: "Mi ha colpito la sua umiltà nell’accostarsi ai grandi dell’arte". Come scrive ilgiorno.it

armani apre mostra breraGiorgio Armani, abiti opere d’arte. In mostra alla Pinacoteca di Brera - Milano apre per la prima volta le porte del suo museo alla moda, per celebrare i cinquant’anni di lavoro del maestro ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Armani Apre Mostra Brera