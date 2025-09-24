Armani apre la mostra a Brera La moda e l’arte coppia di fatto | Il rigore estetico è anche etico
Moda e arte, accoppiata difficile. Nè mai il signor Armani avrebbe avuto "l’ardire di proporre i suoi abiti", in una Pinacoteca, quella di Brera, che pure amava, nel quartiere che aveva scelto per vivere. Ma il "rigore, l’umiltà con cui si è avvicinato ai capolavori", racconta il direttore Angelo Crespi, fanno di questa mostra un "unicum", "che ritengo possa essere apprezzato". Apre oggi, quindi, la mostra “Giorgio Armani: Milano, per amore“ (sino all’11 gennaio), voluta, ideata, studiata nei dettagli dal grande stilista scomparso il 4 settembre. Centoventi creazioni ripercorrono lo stile di Armani, e sorprendono i contrasti cromatici e materici, abiti con uno stile senza tempo, disseminati nelle splendide sale con le opere che raccontano l’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Giorgio Armani, si apre il testamento. Alla Fondazione il 100% della società e un messaggio: “Gestire con integrità morale”. A Dell’Orco il 40% dei diritti di voto e la casa a Milano
Armani, il futuro della maison: quotazione in Borsa o cessione nei prossimi 3 anni - (Adnkronos) - La scomparsa di Giorgio Armani apre ufficialmente una nuova stagione per la maison che porta il suo nome. Un futuro che lo stilista aveva immaginato e piani - X Vai su X
