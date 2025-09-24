Arma, rinnovo delle cariche. Pivotto torna alla guida di Cortona.

CORTONA Dopo i saluti al maggiore Antonio De Santis, il Comune di Cortona ha accolto il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri. Il sindaco Luciano Meoni ha ricevuto in Municipio il capitano Roberto Pivotto, già alla guida della Compagnia cortonese nel 2019 per un breve periodo e da pochi giorni nuovamente nominato al comando. Ad accompagnarlo c’era il comandante della stazione di Cortona, Claudio Calicchia. Un incontro istituzionale che ha confermato il rapporto di collaborazione fra amministrazione comunale e Arma dei Carabinieri. "Ho voluto dare il benvenuto al nuovo comandante – ha dichiarato il sindaco Meoni – in un percorso di continuità che ha sempre visto grande collaborazione e lealtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

