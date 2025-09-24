Argini più solidi sui fiumi Dal Montone fino al Bevano | 30 chilometri di interventi

Si è appena concluso un massiccio intervento finalizzato al miglioramento della difesa idraulica e al ripristino dopo i danni causati dall’ alluvione del maggio 2023. I lavori hanno riguardato il Montone, il Rabbi, il Ronco e il Bevano e hanno portato al consolidamento degli argini nei loro tratti più critici e alla realizzazione di circa 30 chilometri di nuove piste pedonali e ciclabili. I lavori sono costati un milione e mezzo e sono stati finanziati con risorse del Pnrr. Oltre a favorire gli spostamenti e consentire la vigilanza delle aste fluviali, le piste svolgono una rilevante funzione anti-erosiva contribuendo a consolidare l’intera struttura arginale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

