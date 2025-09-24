Argentina a rischio default sul debito con il Fondo monetario | e Trump va in soccorso di Milei

Nel pieno della crisi economica e dell’instabilità politica che colpisce il suo governo, il presidente Javier Milei ha chiesto sostegno a Donald Trump che ha teso la mano in aiuto. Il tycoon ha dichiarato che l’amministrazione repubblicana è disposta a fare “tutto il necessario per sostenere l’ Argentina “. L’incontro bilaterale è avvenuto a New York, martedì 23 settembre, a margine dell’ assemblea generale delle Nazioni Unite e un giorno dopo che il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, aveva affermato che “tutte le opzioni” sono sul tavolo per stabilizzare i mercati finanziari del Paese. In un post pubblicato su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha definito Milei “un leader fantastico” che ha fatto progressi “a ogni livello a una velocità record”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Argentina a rischio default sul debito con il Fondo monetario: e Trump va in soccorso di Milei

Il salvagente Usa per l'Argentina: uno scudo a Milei sul rischio default - In un momento di massima pressione sui mercati, il governo argentino guidato dal presidente Javier Milei ha messo a segno due mosse a sorpresa che hanno scosso Wall Street e i mercati finanziari globa ... Scrive msn.com

