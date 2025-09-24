Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave Volume 1 | Il Primo Millennio 1987–1999 il libro firmato da Mauro Valenti

Arezzo, 24 settembre 2025 – In attesa dei 40 anni di Arezzo Wave (1987–2026), arriva , ideatore e fondatore del festival che ha cambiato la musica italiana. Un'edizione cartonata di pregio (24x30 cm, 200 pagine a colori) che raccoglie storie, fotografie, documenti originali e interviste inedite: molto più di una cronaca, un vero e proprio ritratto culturale e sociale dell'Italia e dell'Europa a cavallo tra anni '80 e '90. Il volume sarà presentato come ospite d'onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artisti internazionali, Donbasgrl e Darcy Rose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

