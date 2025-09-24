Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana

Il viaggio nella memoria di Arezzo Wave diventa un libro. In vista dei 40 anni del festival (1987–2026), esce Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999, firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore della manifestazione. Un volume prezioso, in grande formato (24×30 cm, 200 pagine a colori), che non si limita a ricostruire le cronache: raccoglie fotografie inedite, documenti originali, interviste esclusive e racconti che restituiscono l’atmosfera culturale e sociale dell’Italia e dell’Europa tra gli anni ’80 e ’90. La presentazione ufficiale avverrà il 3 e 4 ottobre 2025, durante il Festival Arezzo Wave: due incontri pomeridiani con protagonisti storici, ospiti speciali e due artiste internazionali, Donbasgrl e Darcy Rose. 🔗 Leggi su Lortica.it

