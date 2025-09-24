Arezzo trovato cadavere in un sacco dell’immondizia Quale testa di cazzo c’è dietro?

PUZZA DI MERDA IN VIGNA: NON ERA CONCIME, MA IL GENIO DEL MALE CHE HA LASCIATO UN CADAVERE NEL SACCO DELL’IMMONDIZIA Ad Arezzo, proprio sul sentiero che porta alla torre di Gnicche – frequentato ogni giorno da podisti, ciclisti, canari e vecchiette col bastone – qualcuno ha pensato bene di piantare un regalo da incubo: un cadavere dentro un sacco nero dell’immondizia, buttato a lato di una vigna come fosse un sacchetto di bucce di patata. Dall’odore, già a dieci metri ti si arricciavano i peli del naso. Un cane senza guinzaglio ci si è infilato, e il suo padrone ha fatto la macabra scoperta: dentro c’era un animale in decomposizione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, trovato cadavere in un sacco dell’immondizia. Quale testa di cazzo c’è dietro?

In questa notizia si parla di: arezzo - trovato

De Col arriva all’Arezzo: trovato l’accordo. Arena e Venturi: "Una grande squadra"

Una domanda per gli aretini, in zona nostra (Arezzo e provincia) qualcuno ha trovato quacosa ? - facebook.com Vai su Facebook

Aiuto cuoco ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un sacco: c'è un indagato; Cadavere mutilato e chiuso in un sacco abbandonato vicino al parco giochi: è di un 21enne scomparso da 6 giorni; Carla, lasciata un anno in obitorio. Il Comune di Arezzo le fa il funerale.

Spoleto, cadavere a pezzi senza testa e gambe trovato in un sacco vicino al parco giochi: la vittima è il 21enne Bala Sagor. Caccia al killer - Orrore a Spoleto, dove il corpo mutilato di un uomo è stato ritrovato nella serata di lunedì. ilmessaggero.it scrive

Spoleto, cadavere mutilato trovato in un sacco: indagini per omicidio - Dai primi accertamenti dei carabinieri si tratterebbe di un 21enne originario del Bangladesh scomparso nei giorni scorsi. Da tg24.sky.it