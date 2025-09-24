Ardea maltratta e aggredisce la compagna | arrestato 41enne

Roma, 24 set. – I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 41enne del posto, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna convivente di 38 anni. Secondo la ricostruzione, la scorsa sera, al culmine di una lite, l’uomo avrebbe aggredito violentemente la donna, costringendola a fuggire dall’abitazione. In strada è stata notata da alcuni passanti che l’hanno soccorsa e accompagnata alla caserma dei Carabinieri. Immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118: la vittima è stata trasportata al pronto soccorso della casa di cura Sant’Anna, dove i medici l’hanno medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ardea, maltratta e aggredisce la compagna: arrestato 41enne

In questa notizia si parla di: ardea - maltratta

Minacciava e maltrattava la madre, arrestato un 34enne di Ardea - facebook.com Vai su Facebook

CONTIENE FOTO# ARDEA - CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E LESIONI PERSONALI COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNA.; Ardea: picchia la compagna e tenta di affogarla, poi aggredisce anche il figlio disabile di lei; Ardea – Tenta di uccidere la moglie e aggredisce il figlio disabile, arrestato.

Afragola, aggredisce compagna: arrestato 47enne - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne di Afragola, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia. Si legge su ilmattino.it

Perseguita la ex compagna e aggredisce Ps, arrestato 51enne - Prima avrebbe perseguitato la ex, poi aggredito gli agenti: un 51enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato a Portici (Napoli). Secondo ansa.it