Ardea donna fugge in strada dopo l’aggressione del compagno

24 settembre 2025

Ardea, 24 settembre 2025 – I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 41enne del posto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della compagna convivente, 38enne. La scorsa sera, al culmine di una lite, la vittima avrebbe subito una violenta aggressione da parte del compagno e sarebbe fuggita dalla sua abitazione dirigendosi in strada, dove è stata notata e soccorsa da alcuni passanti e condotta subito presso la vicina caserma dei carabinieri. All’arrivo della donna, è stato richiesto l’immediato intervento del personale del 118 che ha trasportato la vittima al pronto soccorso della Casa di Cura Sant’Anna, dove è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

